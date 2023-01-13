ممثلة لبنانيّة تتعرّض لمحاولة قتل على طريق المطار.. من هي؟

تعرّضت الممثلة اللبنانية ريان الحركة لحادثةٍ كادت تودي بحياتها على طريق نفق المطار، إذ تعرّضت لإطلاق نارٍ من قبل أحد الأشخاص المجهولين.

وفي التَّفاصيل، فإنه أثناء توجّه الحركة إلى منزلها برفقة شقيقتها وبعض الأصداء، قام أشخاصٌ على متن دراجة ناريّة بإطلاق النار باتجاه سارة، إلا أن العناية الإلهيّة حالت دون إصابتها بضرر.