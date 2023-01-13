Advertisement

لبنان

ممثلة لبنانيّة تتعرّض لمحاولة قتل على طريق المطار.. من هي؟

Lebanon 24
13-01-2023 | 05:02
A-
A+
Doc-P-1028368-638092082466566767.jpg
Doc-P-1028368-638092082466566767.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّضت الممثلة اللبنانية ريان الحركة لحادثةٍ كادت تودي بحياتها على طريق نفق المطار، إذ تعرّضت لإطلاق نارٍ من قبل أحد الأشخاص المجهولين.
وفي التَّفاصيل، فإنه أثناء توجّه الحركة إلى منزلها برفقة شقيقتها وبعض الأصداء، قام أشخاصٌ على متن دراجة ناريّة بإطلاق النار باتجاه سارة، إلا أن العناية الإلهيّة حالت دون إصابتها بضرر.
Advertisement
 
 
 

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:18 | 2023-01-13
02:00 | 2023-01-13
10:30 | 2023-01-13
10:29 | 2023-01-13
10:04 | 2023-01-13
09:53 | 2023-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website