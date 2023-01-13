بُشرى سارّة بشأن الرواتب وبدل النقل.. هكذا ستُصبح بالليرة

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم عقب اجتماع لجنة المؤشر، اليوم الجمعة، أنه "تمّ الاتفاق على زيادة مليون و900 ألف ليرة على الزيادات السابقة التي أقرت على الرواتب"، مشيراً إلى أنه "تم الاتفاق أيضاً على تحويل بدل النقل الى 125 ألفاً في القطاع الخاص"، وقال: "سنضغط أيضاً لإقرار ذلك في القطاع العام، وما أنجزناه اليوم يُلزم الضمان بإجراء تعديلات بخصوص الاستشفاء والدواء والأمومة".

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وأكّد بيرم أنه "تمّت مضاعفة قيمة المنح المدرسية في التعليم الرسمي والخاص"، موضحاً أن "المنح المدرسية ستُدفع في أيلول المقبل".

وأضاف: "سنعمل لإبقاء جلسات لجنة المؤشر مفتوحة للمواكبة، سنعقد اجتماعاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأسبوع المقبل ولم نحدّد موعده بعد".