حمية تابع مع عبد الغفار واقع الموانئ والمرافئ العربية

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في مكتبه اليوم، رئيس الاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور اسماعيل عبد الغفار، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر.

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وتناول اللقاء، شؤوناً اكاديمية، وبحث في واقع قطاع الموانىء والمرافئ العربية كتمهيد للعمل المشترك في سبيل تطويرها وجعلها مؤهلة لتحقيق المصالح العربية في هذا المجال.

ودعا عبد الغفار الوزير حميه لإلقاء محاضرة علمية مرتبطة بأثر الذكاء الاصطناعي على صناعة النقل البحري، ضمن فعاليات مؤتمر مارلوج الذي دعاه الى حضوره في اذار المقبل من تنظيم الاكاديمية بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتحالف الدولي للشحن البحري.





بدوره اكد حمية ان "هكذا مؤتمرات تدعم فرص التمويل والإستثمار في مجال النقل البحري بما يحقق مشاركة فعالة لدعم الإقتصاد الأزرق على الصعيد الدولي. وكذلك توجد سياسة بحرية واضحة تخدم إستراتيجيات الإقتصاد الأزرق ونظم الإدارة التكميلية للنقل البحري والموانئ الذكية".

كما واكد عبد الغفار ان "العمل جار من قبل فريق متخصص من الاكاديمية البحرية لإستكمال الدراسة التي تقوم بها الاكاديمية، والمتعلقة بأهمية وضرورة العمل على إعداد دراسة تبين وضعية واقع قطاع الموانىء والمرافئ العربية، ومدى إمكان تطويرها وربطها ببعضها، بخاصة لجهة التعاون بين الجانبين اللبناني والمصري، نظرا لحجم التبادل التجاري بين البلدين. كتمهيد لتطوير العمل العربي المشترك".

وتبلغ حمية من عبد الغفار بأن السفينة عايدة المخصصة للتدريب البحري، ستزور لبنان خلال شهر ايار المقبل لتنظيم فعاليات علمية وتدريبية مرتبطة برفع مستوى الكوادر البحرية على السفن والموانئ. (الوكالة الوطنية)