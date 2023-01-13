دعموش: حزب الله ليس جزءا من معركة الكيد السياسي ولن يكون

أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش الى أن "الأوضاع المعيشية في البلد دخلت في المرحلة الاسوأ، فالدولار على أعتاب الخمسين الفا، والكهرباء باتت مقطوعة بالكامل، والتعليم الرسمي في خطر، ومشكلة النفايات تتفاقم ،والفقر وصل الى نسب عالية وغير مسبوقة وهو في ارتفاع مستمر يوما بعد يوما".
وخلال خطبة الجمعة، اكد دعموش ان "أولوية حزب الله في هذه المرحلة هي التعاون لمعالجة الحاجات المُلحة والضرورية التي تخفف من معاناة اللبنانيين بعيدا من الكيد السياسي، فنحن لسنا جزءا من معركة الكيد السياسي، ولن نكون الا في الموقع الذي يفيد شعبنا ويخفف من آلامه ويؤمن الهدوء والاستقرار في البلد".
ورأى انه "لا حلّ للأمور العالقة سوى بالتحاور والتفاهم الداخلي والاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يجمع اللبنانيين ويساهم في عملية الانقاذ، اما التعنت ورفض الحوار والتعاطي بكيدية في الملفات الداخلية واستدراج التدخلات الخارجية والرهان عليها فلن يؤدي الا الى نتيجة واحدة هي زيادة الانقسام وتسهيل الانهيار الشامل". (الوكالة الوطنية)