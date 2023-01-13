دعموش: حزب الله ليس جزءا من معركة الكيد السياسي ولن يكون

أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش ‏الى أن "الأوضاع المعيشية في البلد دخلت في المرحلة ‏الاسوأ، فالدولار‎ ‎على أعتاب الخمسين الفا، والكهرباء باتت مقطوعة بالكامل، ‏والتعليم الرسمي في خطر، ومشكلة النفايات تتفاقم ،والفقر وصل الى ‏نسب عالية وغير مسبوقة وهو في ارتفاع مستمر يوما بعد يوما".

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وخلال خطبة الجمعة، اكد دعموش ان "‏أولوية حزب الله في ‏هذه المرحلة هي التعاون لمعالجة الحاجات المُلحة ‏والضرورية التي تخفف من معاناة اللبنانيين بعيدا من الكيد السياسي، ‏فنحن لسنا جزءا من معركة الكيد السياسي، ولن نكون الا في الموقع ‏الذي يفيد شعبنا ويخفف من آلامه ويؤمن الهدوء والاستقرار في البلد".

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ورأى انه "لا حلّ للأمور العالقة سوى بالتحاور والتفاهم الداخلي والاسراع ‏في انتخاب رئيس للجمهورية يجمع اللبنانيين ويساهم في عملية الانقاذ، ‏اما التعنت ورفض الحوار والتعاطي بكيدية في الملفات الداخلية واستدراج ‏التدخلات الخارجية والرهان عليها فلن يؤدي الا الى نتيجة واحدة هي ‏زيادة الانقسام وتسهيل الانهيار الشامل". ‏(الوكالة الوطنية)