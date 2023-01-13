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لبنان
إسرائيل تُهدّد لبنان مُجدداً.. ماذا سيجري عند نشوب أيّ حرب؟
Lebanon 24
13-01-2023
|
05:48
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أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته الجنرال، أفيف كوخافي، أن الجيش أعد خططاً لضرب إيران، وفقاً لما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة.
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وقالت الهيئة إن كوخافي كشف أن "إيران تمتلك اليوم مواد مخصبة تكفي لإنتاج أربع قنابل نووية"، مشيراً إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي بلور خلال العام المنصرم 3 برامج لشن هجوم في إيران، كضربة انتقامية، لا علاقة لها بالبرنامج النووي، لتدمير المنشآت النووية والمراكز والمقرات الداعمة للمشروع النووي".
وتابع: "ولو تعلق الأمر بدخول معركة كبيرة، فستدخل مواقع عسكرية وأصول إضافية إلى قائمة الأهداف".
ومن جانب آخر، "حذر كوخافي حزب الله في لبنان من أنّ الجيش الإسرائيلي أعد خططاً هجوية لشنها ضده، إذا قرر (أي الحزب) تصعيد الوضع"، وأضاف: "نضع افتراضاً عملياً يشير إلى أن هجوماً في إيران قد يؤدي إلى حملة ضدها وحملة في المنطقة الشمالية عند الحدود مع لبنان يشارك فيها حزب الله وربما يقودها".
وأضاف: "إسرائيل في هذه الحالة مستعدة لإعادة لبنان 50 عاماً إلى الوراء إذا دخلت في حرب مع حزب الله، لأنها لن تكتفي باستهداف التنظيم المسلح، بل ستضرب كل البنية التحتية اللبنانية".
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