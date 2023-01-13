خرقت الأجواء اللبنانيّة... الجيش يُطلق النار على مسيّرة إسرائيلية

أعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر"، أنّه "بتاريخ ١٣/ ١/ ٢٠٢٣، وأثناء قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين، خرقت طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية، فقام العناصر بإطلاق النار باتجاهها".

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