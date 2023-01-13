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لبنان

السفارة اللبنانية في باريس فتحت سجل التعازي بالحسيني

Lebanon 24
13-01-2023 | 06:58
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فتحت السفارة اللبنانية في باريس سجل التعازي برئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني. ويمكن توجيه رسائل التعزية عبر البريد الالكتروني: Registrehusseini@ambassadeliban.fr
 
 
 
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