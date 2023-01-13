البطريرك يوحنا العاشر استقبل أمين عام اللقاء الأرثوذكسي مروان ابو فاضل

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استقبل البطريرك مار يوحنا بولس يازجي بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس أمين عام اللقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان ابو فاضل وذلك في المقر البطريركي في البلمند.وبعد اللقاء قال أبو فاضل: تشرفت بزيارة صاحب الغبطة فتزودت ببركته الأبوية وتقدمت منه بأحر التهاني بحلول أعيادنا المجيدة.وأضاف: كانت مناسبة لاستعراض شؤون وطننا عامة وخاصة شؤون وشجون طائفتنا الارثوذكسية في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها لبنان والمشرق، كما تطرقنا الى بعض ما يدور على امتداد عالمنا الارثوذكسي.