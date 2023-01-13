Advertisement

لبنان

البطريرك يوحنا العاشر استقبل أمين عام اللقاء الأرثوذكسي مروان ابو فاضل

Lebanon 24
13-01-2023 | 07:01
A-
A+
Doc-P-1028407-638092154462950167.jpg
Doc-P-1028407-638092154462950167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل البطريرك مار يوحنا بولس يازجي بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس أمين عام اللقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان ابو فاضل وذلك في المقر البطريركي في البلمند.

وبعد اللقاء قال أبو فاضل: تشرفت بزيارة صاحب الغبطة فتزودت ببركته الأبوية وتقدمت منه بأحر التهاني بحلول أعيادنا المجيدة.
Advertisement

وأضاف: كانت مناسبة لاستعراض شؤون وطننا عامة وخاصة شؤون وشجون طائفتنا الارثوذكسية في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها لبنان والمشرق، كما تطرقنا الى بعض ما يدور على امتداد عالمنا الارثوذكسي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:18 | 2023-01-13
02:00 | 2023-01-13
10:30 | 2023-01-13
10:29 | 2023-01-13
10:04 | 2023-01-13
09:53 | 2023-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website