Advertisement

لبنان

بعد التهجم على القوى الامنية.. ماذا قرّرت بلديّة كفر قاهل بشأن رخصة البناء على العقار 145؟

Lebanon 24
13-01-2023 | 07:04
A-
A+
Doc-P-1028409-638092158270019461.jpg
Doc-P-1028409-638092158270019461.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألغت بلدية كفر قاهل - الكورة رخصة البناء على العقار رقم 145 في البلدة، بعدما أقدم أصحاب العلاقة على مخالفة الأنظمة والقوانين المرعية والبلدية، والتهجم على القوى الامنية ومحاولة العبث بالأمن في البلدة.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
الانتخابات البلدية على 4 مراحل
lebanon 24
13/01/2023 17:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن الانتخابات البلدية.. ماذا كشف وزير الداخليّة؟
lebanon 24
13/01/2023 17:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الإنتخابات البلدية في بعلبك الهرمل: "الثنائي"أنهى تحالفاته والعائلات تترقّب
lebanon 24
13/01/2023 17:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات البلدية: قلق جديد يصيب"التيار"
lebanon 24
13/01/2023 17:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24

بلدية

كفر قاهل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:18 | 2023-01-13
02:00 | 2023-01-13
10:30 | 2023-01-13
10:29 | 2023-01-13
10:04 | 2023-01-13
09:53 | 2023-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website