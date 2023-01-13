بعد التهجم على القوى الامنية.. ماذا قرّرت بلديّة كفر قاهل بشأن رخصة البناء على العقار 145؟

ألغت بلدية كفر قاهل - الكورة رخصة البناء على العقار رقم 145 في البلدة، بعدما أقدم أصحاب العلاقة على مخالفة الأنظمة والقوانين المرعية والبلدية، والتهجم على القوى الامنية ومحاولة العبث بالأمن في البلدة.

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