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لبنان

تدابير سير في هذه المنطقة... ماذا يجري؟

Lebanon 24
13-01-2023 | 07:13
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صـدر عـن المديريـة العامـة لقــوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البــلاغ التالــي:


"بتاريخ الغد 14-1-2023، ستجري عملية تسليم حاويتين لصالح جمعية الصليب الأحمر اللبناني لوضعهما في المركز الرئيسي العائد لها في شارع سبيرز / القنطاري، لذلك سيتم اعتباراً من الساعة 11,00 صباحاً ولمدة /3/ ساعات تقريباً، تحويل السير عن الشارع المذكور.
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يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام".
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