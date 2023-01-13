بيان لوزارة الطاقة... هذا ما جاء فيه

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:

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رغبةً منها بإفساح المجال أمام عدد أكبر من الراغبين بالترشح الى عضوية الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في الإختصاصات المتعدّدة،ولكي يتسنّى لهم مزيداً من الوقت لتقديم طلباتهم،وبعد التنسيق مع البنك الدولي،قرّرت وزارة الطاقة والمياه تمديد طلبات الانتساب لغاية تاريخ ٣١ آذار ٢٠٢٣ ضمناً، وذلك ضمن الشروط نفسها المعلن عنها سابقاً على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والمياه.https://energyandwater.gov.lb/