الجميل: نرفض المزايدات في موضوع حقوق المسيحيين

رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ان "المشكلة اليوم هي بين من يريد لبنان حضارياً متطوراً حيادياً سيداً وديموقراطياً، ومن يريد ان يسلمه الى حزب الله وايران".

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الجميّل تحدث خلال حفل التكريم الذي اقيم في بيت الكتائب المركزي في الصيفي ودعت اليه ندوة المهندسين الديمقراطيين لتكريم عدد من رؤساء الندوة السابقين، في حضور رئيس الندوة الحالي بشير الحايك والسابقين عبدو ربيز، انطوان الفتى، بيار بطرس، وليد حداد وطانيوس الجميّل وعضوي المكتب السياسي الكتائبي لينا الجلخ وروكز زغيب، نائب الأمين العام بشير مراد وعضو مجلس نقابة المهندسين في بيروت كميل الهاشم.

واعتبر الجميل ان "التحدي الحقيقي هو في بناء دولة فعلية يختار المسيحيون وغيرهم ان يعيشوا فيها بدل ان يهاجروا وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الكتائب ولهذا السبب تعتمد خطاباً وطنياً عابراً للمناطق".

ورفض الجميّل "الحديث التعبوي الشعبوي والمزايدات القائمة تحت عنوان الدفاع عن حقوق المسيحيين في حين ان اصحابها دمروا المسيحيين ولبنان وسلموا البلد الى حزب الله".

وشكر رئيس الكتائب مبادرة الندوة، منوهاً بـ"الدور الكبير الذي لعبته في السنوات الماضية في الكثر من المناسبات". كما وجه تحية خاصة "للرفيق طوني الفتى"، معتبراً انه" رمز كبير للحزب ونموذج عن الكتائبي الشريف الذي قدم اغلى ما يملك للبلد والحزب".

وتوقف عند محطتين: "الاولى المعركة النقابية التي اكتسحت فيها المعارضة الممثلة بلائحة "النقابة تنتفض" مقاعد مجلس نقابة المهندسين على الرغم من المعركة الشرسة التي خاضتها احزاب المنظومة في وجهها ووجود الرفيق كميل الهاشم في النقابة هو خير دليل على ذلك وهو يمثلنا خير تمثيل".

والمحطة الثانية هي "عملية ترميم بيت الكتائب بعد الاضرار التي لحقت به نتيجة انفجار الرابع من آب التي تولاها اعضاء الندوة بالتضامن والتكاتف موجهاً تحية كبيرة لعملهم النموذجي الذي سيستمر حتى انجاز كل التفاصيل".

بدوره، أكد رئيس الندوة الحالي بشير الحايك "التمسك بالعمل الحزبي والنقابي من خلال ندوة المهندسين الديمقراطيين، مشيرا الى "الاعمال التي قامت بها الندوة على صعيد الحزب بترميم عدد من الأقسام الكتائبية ومن ضمنها بيت الكتائب المركزي في الصيفي ومزار ام النور في عين ابل الذي بات رمزاً من رموز السياحة الدينية".