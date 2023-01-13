حمية: آليات جرف الثلوج تقوم بعملها على أكمل وجه

كتب وزير الأشغال والنقل علي حمية عبر حسابه على "تويتر":

"آليات جرف الثلوج التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل تقوم بعملها على أكمل وجه بفتح الطرقات الجبلية، وهي ستبقى على أتم الجهوزية والاستعداد على مدار اليوم،وذلك حرصاً من الوزارة على استمرار التواصل بين المناطق،واسهاماً منها في انجاح السياحة الشتوية لهذا الموسم".

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