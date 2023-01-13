المطران عون بحث ووفد "لبنان الشباب" الاوضاع الاجتماعية والتربوية في جبيل

استقبل رئيس أساقفة أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون رئيس حركة "لبنان الشباب" وديع حنا مع وفد ضمّ عضو المجلس المركزي المحامي بولس حنا ومنسّق مركزية جبيل جاك ضاهر وعبير خليفة ومرشد الحركة الأب جان جبّور وغسطين غسطين والهيئة الطلابية تاتيانا خليفة وجهاد يونس وانطونيوس ضاهر مهنّئين بالأعياد المباركة.

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وبحث خلال اللقاء في الأوضاع الاجتماعية والتربية والوطنية في منطقة جبيل، كما أطلع الوفد المطران عون على أهداف حركة "لبنان الشباب".

وقد طلبوا منه التواصل مع جامعة CNAM لإعادة تنشيط المكتبة والكافيتيريا من أجل تفعيل نشاطات الطلاب.

وفي هذه المناسبة، قدّم الوفد هديّة عربون محبة وتقدير إلى المطران عون. (الوكالة الوطنية)