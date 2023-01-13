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لبنان

باسيل: أي مؤسسة للدولة تنجح ينتفع منها كل لبنان

Lebanon 24
13-01-2023 | 07:59
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 زار رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل مؤسسة البترون التابعة لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي".
 
وكان في استقباله رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي واعضاء لجنة الادارة ومسؤولو مؤسسة البترون.
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وقد جال في أقسام المؤسسة واستمع إلى شرح من مسؤوليها عن آلية الانتاج في معامل تصنيع المعسّل التي "تُعتبَر الأكثر تطوراً على  مستوى الشرق الأوسط، ويعمل فيها خبراء على المستوى الدولي كما تضم فنيين اجانب ومحليين ويداً عاملة لبنانية، وتُنتج ماركات عالمية هي الأكثر رواجا".

وفي كلمة له، قال باسيل: "عقلي وتفكيري دائما مع الانتاج والانماء وتصلني اخبار طيبة دائما عن العمل هنا ولذلك جئت اليوم للاطلاع عن قرب وفرحت جدا لأن المكان لم يعد فارغا كما كان منذ سنوات".

واضاف: "كان الحرص منذ البداية على اعطاء الاولوية لأبناء المنطقة للعمل هنا ولذلك لم تعد هناك شكوى من بقائه فارغا وهذا مورد للدولة وليس للمنطقة فقط".

وختم قائلاً: "اي مؤسسة للدولة تنجح، كل لبنان ينتفع منها، واي مؤسسة تتضرر كل لبنان يتضرر معها، ونحن معكم ونشجعكم كي تتوسعوا وتكبروا العمل وهذا ما يزيد الانتاج".

أما سقلاوي، فرحّب بزيارة باسيل، وشكر له اهتمامه وتقديره نجاح "الريجي". (الوكالة الوطنية)
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