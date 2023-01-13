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لبنان

بري عرض مع عبد اللهيان الاوضاع واستقبل قائد الجيش

Lebanon 24
13-01-2023 | 08:43
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث تم عرض للأوضاع الأمنية وشؤون المؤسسة العسكرية.
 
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كما واستقبل الرئيس بري وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، في حضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني وعضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" الدكتور خليل حمدان.
 
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وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
 
على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري برقية تعزية من رئيس الحكومة العراقية السابق الأمين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، برحيل رئيس المجلس النيابي السابق السيد حسين الحسيني. (الوكالة الوطنية)
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