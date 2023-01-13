Advertisement

لبنان

لماذا زار قائد الجيش الضاحيّة الجنوبيّة؟

Lebanon 24
13-01-2023 | 08:44
A-
A+
Doc-P-1028446-638092216740276269.jpg
Doc-P-1028446-638092216740276269.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات للـ"ال بي سي"، أنّ قائد الجيش العماد جوزاف عون تفقّد فوج التدخل الرابع في الضاحية الجنوبية لبيروت إثر العملية التي نفذها الفوج مع مديرية المخابرات أمس في حيّ الجورة في برج البراجنة.
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش: مصممون ومصرّون على خوض حربنا ضدّ المخدرات مهما طالت
lebanon 24
13/01/2023 17:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بري عرض مع عبد اللهيان الاوضاع واستقبل قائد الجيش
lebanon 24
13/01/2023 17:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش غادر عين التينة بعد لقائه الرئيس بري
lebanon 24
13/01/2023 17:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول قائد الجيش الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
13/01/2023 17:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24

قائد الجيش

الضاحية الجنوبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:18 | 2023-01-13
02:00 | 2023-01-13
10:30 | 2023-01-13
10:29 | 2023-01-13
10:04 | 2023-01-13
09:53 | 2023-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website