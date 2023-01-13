لماذا زار قائد الجيش الضاحيّة الجنوبيّة؟

أفادت معلومات للـ"ال بي سي"، أنّ قائد الجيش العماد جوزاف عون تفقّد فوج التدخل الرابع في الضاحية الجنوبية لبيروت إثر العملية التي نفذها الفوج مع مديرية المخابرات أمس في حيّ الجورة في برج البراجنة.

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