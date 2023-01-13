قضيّة الممثلة ستيفاني صليبا... ما جديدها؟

أفادت معلومات "الجديد" أنّ النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، رفضت طلب رفع قرار منع السفر الذي تقدمت به الممثلة ستيفاني صليبا بواسطة وكيلها القانونيّ.

Advertisement