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لبنان

قضيّة الممثلة ستيفاني صليبا... ما جديدها؟

Lebanon 24
13-01-2023 | 09:01
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أفادت معلومات "الجديد" أنّ النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، رفضت طلب رفع قرار منع السفر الذي تقدمت به الممثلة ستيفاني صليبا بواسطة وكيلها القانونيّ.
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لبنان

فنون ومشاهير

غادة عون

ستيفاني صليبا

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