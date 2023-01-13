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لبنان

ما مصير المودع الذي أطلق النار باتجاه باب المدخل الرئيسي ل​ـ"بنك لبنان والمهجر"؟

Lebanon 24
13-01-2023 | 09:16
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بعدما حاول إقتحام "بنك  لبنان والمهجر" بقوة السلاح، وأطلق النار باتجاه باب المدخل الرئيسي للمصرف، أُفرج عن المودع محمد ي. ق." بسند إقامة.
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بنك لبنان والمهجر

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