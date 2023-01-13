وزير التربية بحث مع زواره أوضاع العام الدراسي وسبل إنقاذه



Advertisement

إستقبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، نورا جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، وتناول البحث أوضاع العام الدراسي وكيفية المساعدة في حلحلة القضايا التي تواجه التربية وإنقاذ العام الدراسي.

كما واجتمع الوزير مع سفير ألمانيا في لبنان اندرياس كيندل في حضور المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر، ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر وفريق عمل الوزارة ، وذلك في إطار التواصل مع الجهات المانحة والدول الداعمة. وكانت جولة افق في أوضاع العام الدراسي وسبل إنقاذه.

ثم استقبل النائب أسعد درغام، وتابع معه قضايا تربوية عائدة لمنطقة عكار .

واجتمع بعد ذلك مع السيد عبد السلام ماريني موفدا من رئيسة مؤسسة الوليد للإنسانية الوزيرة السابقة السيدة ليلى الصلح حمادة، وبحث معه في مشروع مشترك بين المؤسسة والوزارة.



كما استقبل قائد الشرطة القضائية السابق العميد ماهر الحلبي.