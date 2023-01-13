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لبنان

توقف خدمات "أوحيرو" في هذه المنطقة

Lebanon 24
13-01-2023 | 09:43
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أعلنت "أوجيرو" أنّ عطلاً طرأ في سنترال الشويفات بسبب الضغط على المولدات أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
 
وأكّدت أنّه يتمّ العمل لإصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
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أوجيرو

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