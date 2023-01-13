توقف خدمات "أوحيرو" في هذه المنطقة

أعلنت "أوجيرو" أنّ عطلاً طرأ في سنترال الشويفات بسبب الضغط على المولدات أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وأكّدت أنّه يتمّ العمل لإصلاح العطل بالسرعة الممكنة.