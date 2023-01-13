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لبنان

حجار عرض مع الوردات تطورات البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً

Lebanon 24
13-01-2023 | 10:04
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التقى وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار، مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان (WFP) الدكتور عبدالله الوردات.
 
 
وركز الحديث على التنسيق الاستراتيجي بين الطرفين، وإتفاقية التعاون التي سيتمّ توقيعها قريباً لتفعيل هذا التنسيق وتقديم الدعم التقني للوزارة.
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كما بحث الطرفان خلال اللقاء، في التطورات المتعلّقة بالبرنامج الوطني للأسر الأكثر فقرا لناحية عدد المستفيدين لغاية اليوم والأهداف التي يتمّ العمل على الوصول إليها خلال العام 2023، ومنها تحريك عجلة الزيارات المنزليّة من قبل فريق عمل الوزارة لحوالي 75,000 أسرة لبنانية جديدة في إطار البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً وبرنامج أمان.

وعلى صعيدٍ متصل، دار نقاشٌ حول مستقبل الأسر المستفيدة حالياً من برنامج "أمان" وإمكانية تأمين تمويل إضافي للتمكّن من تمديد هذه المساعدة سنةً إضافيّة. (الوكالة الوطنية)
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