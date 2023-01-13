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لبنان
مجلس الوزراء سيدعى للانعقاد في هذا التاريخ
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-01-2023
|
10:18
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أفادت مصادر حكومية معنية لـ"لبنان24" أن الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لن توجه قبل يوم الاثنين.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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