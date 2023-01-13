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لبنان

حوادث أمنيّة في طرابلس والجيش يتدخّل.. إليكم ما جرى

Lebanon 24
13-01-2023 | 11:23
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وقع إشكالٌ بين عدد من الشبان في منطقة التبانة - طرابلس، تخلّله تضارب بالسكاكين وإطلاق للنار نتج عنه 6 جرحى، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
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وعلى الفور، عمل الجيش على تطويق الإشكال وملاحقة مُطلقي النار.
 
وفي شارع عزمي ضمن المدينة، سُجّل إطلاق نار متبادل بين دورية تابعة لمفرزة استقصاء الشمال وسيارة رباعية الدفع أثناء مطاردة أحد المطلوبين الذين جرى توقيفه لاحقاً مع السيارة وإحالته إلى التحقيق. 
 
وبحسب المصادر، فقد أصيب أحد المُواطنين بطلق ناري في يده اثناء تواجده أمام أحد المقاهي في المنطقة المذكورة.
 
 
 
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