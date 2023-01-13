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لبنان

"أمن الدولة" يوقف الناشط وليام نون ويدهم منزله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-01-2023 | 12:18
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علم "لبنان24" أنّ المديرية العامة لأمن الدولة - فرع الدكوانة أوقفت على ذمّة التحقيق النّاشط وليام نون منذ الساعة 1.30 ظهراً.
وبحسب المعلومات، فإنّ المديرية داهمت منزل نون عقب توقيفه المستمر حتى الآن. 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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