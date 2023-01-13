"أمن الدولة" يوقف الناشط وليام نون ويدهم منزله

علم "لبنان24" أنّ المديرية العامة لأمن الدولة - فرع الدكوانة أوقفت على ذمّة التحقيق النّاشط وليام نون منذ الساعة 1.30 ظهراً.

وبحسب المعلومات، فإنّ المديرية داهمت منزل نون عقب توقيفه المستمر حتى الآن.