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لبنان

بعملية أمنيّة.. "المخابرات" تُحرّر الطفلين ماجد وغالب عروب بعد اختطافهما

Lebanon 24
13-01-2023 | 12:52
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كشفت معلومات "لبنان24" أنّ قوة من "مخابرات الجيش" تمكنت من تحرير الطفلين السوريين ماجد وغالب عروب في حوش تل صفية - قضاء بعلبك، وذلك من عبر عملية أمنيّة نوعية.
 
بدوره، نفى والد الطفلان عروب لـ"لبنان24" المعلومات التي تحدثت عن دفعه مبلغ 45 ألف دولارٍ للإفراج عن ولديه، مؤكداً أنه تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص المجهولين يبلغه فيه أن ولديه يتواجدان في الشارع العام في بلدة حوش تل صفية القريبة من بلدة عدوس الكيال - بعلبك. 
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وكانت دورية من مديرية المخابرات أوقفت منذ ايام (ع.ج.) الملقب بـ"علي شادية" على طريق عام بعلبك، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإقدامه على إطلاق النار باتجاه دورية وحاجز للجيش، وتورطه مع آخرين في خطف الطفلين السوريين مهند وغالب ماجد عروب.
 
الجيش يؤكّد
 
من جهتها، أصدرت قيادة الجيش بياناً أعلنت فيه أنّ مديرية المخابرات حرّرت وبعملية نوعية الطفلين السوريين اللذين اختطفا بتاريخ 22/10/2022 في مدينة بعلبك. 
 
 
 
 
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