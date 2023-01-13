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لبنان

هل من تغيير في موعد انعقاد جلسة الحكومة؟

Lebanon 24
13-01-2023 | 13:13
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أفادت معلومات "الجديد" عن عدم حصول اي تغيير في نية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالدعوة الى جلسة للحكومة، إنما قد يتأخر انعقاد الجلسة من الاثنين إلى يوم لاحق. 
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