هل من تغيير في موعد انعقاد جلسة الحكومة؟

أفادت معلومات "الجديد" عن عدم حصول اي تغيير في نية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالدعوة الى جلسة للحكومة، إنما قد يتأخر انعقاد الجلسة من الاثنين إلى يوم لاحق.

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