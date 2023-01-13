Advertisement

لبنان

هكذا نجح الجيش في تحرير الفتيين المخطوفين في البقاع (صورة)

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-01-2023 | 13:17
A-
A+
Doc-P-1028513-638092382625821073.jpg
Doc-P-1028513-638092382625821073.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نجحت جهود مخابرات الجيش في البقاع والضغوط التي مارستها في الافراج  عن الفتيين المخطوفين غالب ومهند ماجد عروب.
 
ووفق المعلومات المتوافرة لـ"لبنان24"، فإنه وبعد عمليات رصد وتعقب داخل الأراضي اللبنانية، وحتى في قرى سورية مجاورة للحدود اللبنانية، تم الافراج عن الفتيين في بلدة حوش تل صفية من  دون دفع اي فدية كما اكد والد الفتيين لـ" لبنان24"، إذ شدّد على ان سائر المعلومات عن دفع فدية ومبلغ 45 ألف دولار غير صحيحة.
Advertisement
 
وأفادت مصادر أمنية مطلعة أنّ اتصالاً هاتفياً ورد للوالد يخبره فيه المتصل أنّ ولديه على طريق بلدة حوش تل صفية.
 
وتشير المعطيات الأمنيّة إلى أن الضغوط التي مورست على الخاطفين من قبل مخابرات الجيش من عمليات دهم لبعض المنازل التي كانت تشير المعطيات الاستخبارية الى وجود الخاطفين فيها، وتضييق الخناق عليهم في كل المواقع التي كانوا ينتقلون اليها في حي الشراونة في بعلبك ودار الواسعة - غربي مدينة بعلبك، وقرى حويك وجرماش السوريتين، دفعت بالخاطفين الى اعتماد طريقة الخطف المتنقل بسيارات مع اجهزة اتصال لا يمكن تعقبها وحتى التراجع طيلة الاشهر الـ3 للخطف عن مبالغ الفدية التي تقلصت من 350 ألف دولار إلى 250 ومن ثم الى 150 وأخيراً الى 45 ألف دولار. 
 
ووفق المعلومات، فإنّ مهند وماجد عروب وصلا الى ثكنة ابلح للاستماع الى افادتهما والى حين وصول والديهما لاستلامهما.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:00 | 2023-01-13
19:32 | 2023-01-13
19:04 | 2023-01-13
18:37 | 2023-01-13
18:27 | 2023-01-13
18:03 | 2023-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website