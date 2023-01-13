هكذا نجح الجيش في تحرير الفتيين المخطوفين في البقاع (صورة)

نجحت جهود مخابرات الجيش في البقاع والضغوط التي مارستها في الافراج عن الفتيين المخطوفين غالب ومهند ماجد عروب.

ووفق المعلومات المتوافرة لـ"لبنان24"، فإنه وبعد عمليات رصد وتعقب داخل الأراضي اللبنانية، وحتى في قرى سورية مجاورة للحدود اللبنانية، تم الافراج عن الفتيين في بلدة حوش تل صفية من دون دفع اي فدية كما اكد والد الفتيين لـ" لبنان24"، إذ شدّد على ان سائر المعلومات عن دفع فدية ومبلغ 45 ألف دولار غير صحيحة.

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وأفادت مصادر أمنية مطلعة أنّ اتصالاً هاتفياً ورد للوالد يخبره فيه المتصل أنّ ولديه على طريق بلدة حوش تل صفية.

وتشير المعطيات الأمنيّة إلى أن الضغوط التي مورست على الخاطفين من قبل مخابرات الجيش من عمليات دهم لبعض المنازل التي كانت تشير المعطيات الاستخبارية الى وجود الخاطفين فيها، وتضييق الخناق عليهم في كل المواقع التي كانوا ينتقلون اليها في حي الشراونة في بعلبك ودار الواسعة - غربي مدينة بعلبك، وقرى حويك وجرماش السوريتين، دفعت بالخاطفين الى اعتماد طريقة الخطف المتنقل بسيارات مع اجهزة اتصال لا يمكن تعقبها وحتى التراجع طيلة الاشهر الـ3 للخطف عن مبالغ الفدية التي تقلصت من 350 ألف دولار إلى 250 ومن ثم الى 150 وأخيراً الى 45 ألف دولار.

ووفق المعلومات، فإنّ مهند وماجد عروب وصلا الى ثكنة ابلح للاستماع الى افادتهما والى حين وصول والديهما لاستلامهما.