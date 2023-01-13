بعد ارتفاعه الكبير عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 48800 و49000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 48900 و49100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.