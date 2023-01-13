فيديو مؤثر لوالدة ويليام نون من أمام مركز أمن الدولة: "إبني مش أزعر"!

أفادت قناة "الجديد" بأنه تم نقل الناشط ويليام نون من مكتب أمن الدولة في السوديكو إلى مكتب المديرية في الرّملة البيضاء.



Advertisement إلى ذلك، أفيد عن وصول النائب ملحم خلف مع مجموعة من المحامين إلى فرع أمن الدولة لمتابعة قضية نون الموقوف منذ أكثر من 7 ساعات على ذمة التحقيق. إلى ذلك، أفيد عن وصول النائب ملحم خلف مع مجموعة من المحامين إلى فرع أمن الدولة لمتابعة قضية نون الموقوف منذ أكثر من 7 ساعات على ذمة التحقيق.



وفي هذه الأثناء، نشطت عبر مجموعات "واتساب" دعوات للتحرّك باتجاه مكتب أمن الدولة في الرملة البيضاء. وبحسب معلومات "لبنان24"، فقد بدأ الناشطون بالتوافد إلى المحل المذكور.

كذلك، فقد تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوالدة نون المُعتصمة أمام مركز أمن الدولة في الرملة البيضاء. ومن هناك، قالت السيدة: "إبني مش أزعر.. والليلة بدو يطلع ويليام نون".



