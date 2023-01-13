تصريحٌ لافتٌ من جنبلاط عن "حزب الله" و "الوطني الحر".. ماذا قال؟

شدّد رئيس الحزب "التقدّمي الإشتراكي" وليد جنبلاط على أنه "لا بدّ من جهدٍ عربي - دولي مُشترك من أجل الإسراع في انتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة في لبنان"، وقال: "رئيس الجمهوريّة هو رأس الدولة ويجب أن يكون لأنه رمزٌ لوحدة الدولة بدل أن نبقى نغرق في نقاشٍ حول اجتماع مجلس الوزراء أو عدمه".

Advertisement



وفي حديثٍ عبر قناة "TEN" المصرية، أكد جنبلاط أن "الانفتاح مستمرّ على كل الأطراف"، معلناً عن "استمراره بمسعى الحوار"، وأردف: "حزب الله والتيار الوطني الحر هما من المكونات اللبنانية وبغضّ النظر عن الخلافات فإن الحوار يجب أن يستمر وقد كان دعا إليه رئيسُ مجلس النوّاب نبيه بري وقد رفضه البعض من دون جدوى".



وسأل: "لمصلحة من ندخل في العبث الدستوري لحسابات البعض؟ لذلك نؤكّد على أهمية انتخاب رئيسٍ للجمهورية".