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لبنان

"التقدمي" يعلق على توقيف وليام نون: لإحقاق العدالة بملفّ المرفأ

Lebanon 24
13-01-2023 | 15:38
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صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي، ما يلي:

"إن استمرار التعامل بطريقة بوليسية مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وآخر ذلك توقيف شقيق الشهيد جو نون، وليام نون، والتمادي في تعطيل التحقيق والعدالة في هذه الكارثة المأساوية التي أصابت كل اللبنانيين، يدفعنا إلى تجديد المطالبة الصريحة بضرورة إحقاق العدالة بهذا الملف من دون أي مواربة، ومحاسبة المسؤولين أيا كانوا من دون أي إبطاء، والبحث عن الأسباب والمسببين لهذه الفاجعة بدل الاقتصاص من أهالي الضحايا الذين يستحقون بالحد الأدنى العدالة لأبنائهم".
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