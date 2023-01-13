أمرٌ يخصّ ويليام نون.. هذا ما كشفته رابعة الزيّات!

أعربت الإعلامية رابعة الزيّات عن تضامنها مع الناشط ويليام نون الذي جرى توقيفه، اليوم الجمعة، من قبل المديرية العامة لـ"أمن الدولة" بناء لإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.

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