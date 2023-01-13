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لبنان

أمرٌ يخصّ ويليام نون.. هذا ما كشفته رابعة الزيّات!

Lebanon 24
13-01-2023 | 16:14
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أعربت الإعلامية رابعة الزيّات عن تضامنها مع الناشط ويليام نون الذي جرى توقيفه، اليوم الجمعة، من قبل المديرية العامة لـ"أمن الدولة" بناء لإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.
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وفي تغريدةٍ لها عبر "تويتر"، كشفت الزيات أنّ نون سيحلّ ضيفاً ضمن برنامجها "شو القصة"، الأسبوع المقبل، وقال: "شو هالبلد اللي الضحايا فيه بتّم توقيفهم والفسادين والمجرمين بيحتفي فيهم ؟!هزلت كلنا وليم نون وبالمناسبة ويليام وماريا فارس ضيوفنا. الاسبوع الجاي بشو القصة".
 
 
 
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