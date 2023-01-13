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لبنان
احتجاجاً على توقيف ويليام نون.. إليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
13-01-2023
|
16:20
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شهدت مناطق لبنانيّة عديدة، مساء اليوم، تحرّكات لمواطنين احتجاجاً على توقيف الناشط
ويليام نون
، من قبل جهاز "أمن الدولة".
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ففي جبيل، نفذ ناشطون تحركاً شارك فيه النائب زياد حواط، وقد أفيد عن وقوع احتكاكٍ بين عناصر من الجيش ومتظاهرين نتج عنه سقوط جرحى.
كذلك، أفيد عن قيام ناشطين بقطع المسلك الشرقي لأوتوستراد كفرعبيدا، في حين بادر ناشطون في مصلحة طلاب "الكتائب" إلى قطع الطريق في الصيفي بمشاركة النائب نديم الجميّل، كما شهد أوتوستراد الذوق اعتصاماً للعديد من المواطنين.
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