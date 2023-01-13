احتجاجاً على توقيف ويليام نون.. إليكم الطرقات المقطوعة

ففي جبيل، نفذ ناشطون تحركاً شارك فيه النائب زياد حواط، وقد أفيد عن وقوع احتكاكٍ بين عناصر من الجيش ومتظاهرين نتج عنه سقوط جرحى.

ففي جبيل، نفذ ناشطون تحركاً شارك فيه النائب زياد حواط، وقد أفيد عن وقوع احتكاكٍ بين عناصر من الجيش ومتظاهرين نتج عنه سقوط جرحى.

كذلك، أفيد عن قيام ناشطين بقطع المسلك الشرقي لأوتوستراد كفرعبيدا، في حين بادر ناشطون في مصلحة طلاب "الكتائب" إلى قطع الطريق في الصيفي بمشاركة النائب نديم الجميّل، كما شهد أوتوستراد الذوق اعتصاماً للعديد من المواطنين.