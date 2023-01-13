القرار صدر.. ويليام نون سيبقى موقوفاً وهذا ما جرى معه داخل مركز "أمن الدولة"

ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ المحامي الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده أعطى إشارة بتوقيف ويليام نون، ما يعني أنّ الأخير سيبقى موقوفاً داخل مركز المُديرية العامّة لأمن الدولة في الرملة البيضاء - بيروت.

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ووفقاً للقناة، فإنّ التحقيقات التي تُجريها مديرية "أمن الدولة" مع نون، تُجرى بحضور محاميه رالف طنّوس، وقد انطلقت بعد ساعات على توقيفه بعدما تمّ الحصول على هويّته وهاتفه الخليوي الذي تمّ طلبه من قبل المُحققين.



وأشارت الـ"MTV" إلى أنّ عدداً من النواب دخلوا إلى مركز أمن الدولة لمتابعة التحقيقات ومنهم: ملحم خلف، وضاح الصادق، إبراهيم منيمنة، رازي الحاج، سليم الصايغ، جهاد بقرادوني.

وأشارت الـ"MTV" إلى أنّ عدداً من النواب دخلوا إلى مركز أمن الدولة لمتابعة التحقيقات ومنهم: ملحم خلف، وضاح الصادق، إبراهيم منيمنة، رازي الحاج، سليم الصايغ، جهاد بقرادوني.



اعتصام وتحرّكات

وتزامناً مع التحقيقات المُستمرة، نفذ أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت منذ ساعات المساء الأولى اعتصاماً في محيط مركز أمن الدولة للمطالبة بإطلاق نون الذي أوقف اليوم الجمعة.





وتزامناً مع اعتصام الرملة البيضاء، شهدت مناطق لبنانيّة عديدة، مساء اليوم، تحرّكات لمواطنين احتجاجاً على توقيف الناشط وخلال الاعتصام، وقع احتكاكٌ بين العناصر الأمنيّة المولجة حماية مركز أمن الدولة والمعتصمين، لكنه سرعان من جرى تطويقه بسرعة.وتزامناً مع اعتصام الرملة البيضاء، شهدت مناطق لبنانيّة عديدة، مساء اليوم، تحرّكات لمواطنين احتجاجاً على توقيف الناشط ويليام نون ، من قبل جهاز "أمن الدولة".

ففي جبيل، نفذ ناشطون تحركاً شارك فيه النائب زياد حواط، وقد أفيد عن وقوع احتكاكٍ بين عناصر من الجيش ومتظاهرين نتج عنه سقوط جرحى. كذلك، أفيد عن قيام ناشطين بقطع المسلك الشرقي ل أوتوستراد كفرعبيدا، في حين بادر ناشطون في مصلحة طلاب "الكتائب" إلى قطع الطريق في الصيفي بمشاركة النائب نديم الجميّل، كما شهد أوتوستراد الذوق اعتصاماً للعديد من المواطنين.