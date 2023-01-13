"كمينٌ وفخ".. هذه آخر المواقف بشأن توقيف ويليام نون لدى "أمن الدولة"

كشفَ محامي الناشط ويليام نون، المحامي رالف طنّوس أنّ "ما جرى مع نون في مركز أمن الدولة يعدّ كميناً وفخاً"، مطالباً القضاء بأن يكون عادلاً.

بدوره، قالَ النائب رازي الحاج إن "ويليام نون تعرّض لكمين من خلال توقيفه اليوم"، وأضاف: "لن يتمكّنوا من تركيع الناس التي تُطالب بحقها، وأدعو جميع اللبنانيين للنزول اليوم إلى الشارع".

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من جهته، أكد النائب مارك ضو تضامنه مع نون، وقال: "نحنُ مع القضيّة وسنبقى مصرّين إلى إطلاق سراح ويليام نون لينتصر الحق الذي سنبقى معه دائماً".

أمّا النائب مروان حماده فاعتبر أنّ طريقة التصرف مع ويليام نون يعدّ "اغتيالاً جديداً لجميع اللبنانيين"، وأضاف: "نحن على شفير ثورة أكبر بكثير من ثورة 2019".

من ناحيتها، قالت النائبة بولا يعقوبيان في تصريح لها: "توقيف ويليام نون لن يمرّ مرور الكرام، ونحن أمام يوم أسود للعدالة".

وأضافت: "أوقِفوا هذه المهزلة وأتمنّى احترام حرمة الدم والشّهادة".

كذلك، قال النائب ملحم خلف تعليقاً على توقيف نون: "في دولة القانون لا تُنصب أفخاخ للمواطنين، ونحن لا نقبل بأن يكون هناك توقيف اعتباطي".



