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لبنان

لا أزمة جديدة مع تيار حليف

Lebanon 24
13-01-2023 | 17:18
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يُنقل عن قيادي حزبي أنه يتوقع عدم حصول أزمة جديدة مع تيار حليف، بصرف النظر عن الكلام العالي أو المنخفض، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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