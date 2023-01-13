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لبنان

بعد صدور قرار توقيفه.. ويليام نون سيُسلّم صباحاً إلى هذه الجهة

Lebanon 24
13-01-2023 | 17:31
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أفادت صحيفة "النهار" بأنّه سيتم تسليم الناشط ويليام نون عند الساعة العاشرة من صباح السبت، إلى قسم التحرّي في قوى الأمن الداخليّ. 
 
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وحالياً، فإنّ نون ما زال موقوفاً لدى المديرية العامة لـ"أمن الدولة" في الرملة البيضاء، علماً أن المُدّعي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده أعطى إشارة بتوقيف نون.
 
بدوره، أكّد النائب سليم الصايغ، من داخل المديرية العامة لأمن الدولة، ألا مذكّرة بحث وتحرٍّ كانت مسطّرة بحقّ وليم نون، مشيراً إلى أن تلك المذكرة جرى تسطيرها مساءً، وأنّ إجراءات قضائية يجري تحضيرها لإبقاء نون موقوفاً إلى الإثنين.
 
واستنكاراً لما حصل مع نون، فقد شهدت مختلف المناطق اللبنانية تحركات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراحه.

ففي جبيل، نفذ ناشطون تحركاً شارك فيه النائب زياد حواط، وقد أفيد عن وقوع احتكاكٍ بين عناصر من الجيش ومتظاهرين نتج عنه سقوط جرحى.
 
كذلك، أفيد عن قيام ناشطين بقطع المسلك الشرقي لأوتوستراد كفرعبيدا، في حين بادر ناشطون في مصلحة طلاب "الكتائب" إلى قطع الطريق في الصيفي بمشاركة النائب نديم الجميّل، كما شهد أوتوستراد الذوق اعتصاماً للعديد من المواطنين.
 
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