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لبنان

10 نواب يمكثون مع ويليام نون داخل مركز "أمن الدولة": لن نخرج إلا معه"

Lebanon 24
13-01-2023 | 17:42
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أفادت قناة الـ"MTV" بأنّ 10 نواب دخلوا مُجدداً إلى مركز أمن الدولة في الرملة البيضاء لمواكبة قضية توقيف الناشط ويليام نون، وقد أكدوا أنهم لن يخرجوا من هناك إلى برفقتِه.
 
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وبحسب الـ"MTV"، فإنّ من بينهم هؤلاء النواب الـ10 الذين دخلوا إلى مركز أمن الدولة: وضاح الصّادق، إبراهيم منيمنة، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، سليم الصايغ، مارك ضو، جهاد بقرادوني، رازي الحاج.
بدوره، أكّد النائب سليم الصايغ، من داخل المديرية العامة لأمن الدولة، ألا مذكّرة بحث وتحرٍّ كانت مسطّرة بحقّ وليم نون، مشيراً إلى أن تلك المذكرة جرى تسطيرها مساءً، وأنّ إجراءات قضائية يجري تحضيرها لإبقاء نون موقوفاً إلى الإثنين.
 
 

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