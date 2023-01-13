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لبنان

بو صعب يستنكر توقيف ويليام نون: "غباءٌ مشكوك بأمره"!

Lebanon 24
13-01-2023 | 18:27
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غرّد نائب رئيس مجلس النوّاب الياس بو صعب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "توقيف وليام نون بهذا الشكل الفاضح غباءٌ مشكوك بأمره وبهدفه غير البريء! لا تفرض هيبة القضاء بهذه الطريقة، فالقضاء الذي لم يتحمل كلام وليام المعترض على إخفاقاته ومجلس القضاء الأعلى الذي لم يجد حلاً لاستكمال التحقيق بجريمة المرفأ لا يفرض احترامه بهكذا تصرف وسيهزم أمام وليام وقضيته!".
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