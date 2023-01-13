من داخل مركز "أمن الدولة".. نائبٌ يكشف عن "نكايات" في قضيّة ويليام نون!

أكّد النائب وضاح الصّادق لـ"لبنان24" أنّ هناك بوادر لإمكانية حضور الشرطة القضائية إلى مركز أمن الدّولة في الرملة البيضاء، اليوم، وذلك لإنفاذ بلاغ البحث والتحرّي الصادر عن المفرزة بحق الناشط ويليام نون الموقوف لدى أمن الدولة، إلا أنّ المدعي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده ما زال مصراً على عدم إعطاء الإشارة لذلك.

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وقال الصادق الموجود داخل مركز "أمن الدولة" لمواكبة قضية نون إنّ "هناك إتصالات تُجرى مع المُدّعي العام التمييزي غسان عويدات للتدخّل وإصدار إشارة تقضي بتسريع القضية"، لكنه أضاف: "رغم البوادر الموجودة، إلا أننا نشهد عرقلة ونكايات معيبة من القاضي حماده".