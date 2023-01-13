Advertisement

لبنان

من داخل مركز "أمن الدولة".. نائبٌ يكشف عن "نكايات" في قضيّة ويليام نون!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-01-2023 | 19:04
A-
A+
Doc-P-1028567-638092584780874898.jpg
Doc-P-1028567-638092584780874898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد النائب وضاح الصّادق لـ"لبنان24" أنّ هناك بوادر لإمكانية حضور الشرطة القضائية إلى مركز أمن الدّولة في الرملة البيضاء، اليوم، وذلك لإنفاذ بلاغ البحث والتحرّي الصادر عن المفرزة بحق الناشط ويليام نون الموقوف لدى أمن الدولة، إلا أنّ المدعي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده ما زال مصراً على عدم إعطاء الإشارة لذلك. 
Advertisement
وقال الصادق الموجود داخل مركز "أمن الدولة" لمواكبة قضية نون إنّ "هناك إتصالات تُجرى مع المُدّعي العام التمييزي غسان عويدات للتدخّل وإصدار إشارة تقضي بتسريع القضية"، لكنه أضاف: "رغم البوادر الموجودة، إلا أننا نشهد عرقلة ونكايات معيبة من القاضي حماده".
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:07 | 2023-01-13
22:10 | 2023-01-13
22:27 | 2023-01-13
23:22 | 2023-01-13
23:15 | 2023-01-13
23:01 | 2023-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website