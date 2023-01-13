14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عون يرفع سقف التحدّي مع "حزب الله": سأرمي "التفاهم" في "سلّة المهملات"!
Lebanon 24
13-01-2023
|
22:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
تهدّد جلسة الحكومة التي ينوي رئيسها نجيب ميقاتي الدعوة إلى انعقادها بكسر الجرّة نهائياً بين مختلف الأطراف السياسية، بما فيها حزب الله، والتيار الوطني الحر.
وفي هذا السياق كتبت" الاخبار": يعتبر التيار أن «الموقف بات أبعد بكثير من إعطاء سلفة خزينة لكهرباء لبنان، بل هناك قرار يجري تنفيذه بكسر المكوّن المسيحي في لبنان، يشارك فيه كل من يشارك في جلسة مجلس الوزراء»، بحسب ما أكد تكتل «لبنان القوي» جيمي جبور في مقابلة تلفزيونية أمس، ما يثير علامات استفهام حول التداعيات السياسية لعقد الجلسة وتأثيرها على العلاقة المتوترة أصلاً بين التيار وحزب الله الذي أبلغَ ميقاتي أن وزراءه سيشاركون في الجلسة، من دون أن يصدر عنه أي موقف يؤكد ذلك أو ينفيه..
Advertisement
وكتبت" نداء الوطن": كشفت مصادر مطلعة على أجواء هذه العلاقة أنّ قيادة "التيار" تنتظر التأكد من "جدية حضور الحزب للجلسة الحكومية لتأخذ في ضوء ذلك موقفاً تصعيدياً غير مسبوق قد لن يعود من الممكن لملمة تداعياته وارتداداته السلبية على تفاهم مار مخايل"، موضحةً أنه "في حال حضور وزراء الحزب الجلسة، فإنّ من سيتصدى هذه المرة للطعنة الجديدة لن يكون النائب جبران باسيل إنما الرئيس ميشال عون شخصياً، خصوصاً وأنه نُقل عن عون مؤخرا كلاماً عالي اللهجة خلال لقاء شبابي رفع من خلاله التحدي في ما يتصل بالعلاقة مع "حزب الله"، خلاصته بحسب ما تردد على لسان أحد المشاركين في هذا اللقاء قوله: إذا عمد "حزب الله" إلى الامعان في خرق الدستور وعزل مكون أساسي، فأنا شخصياً الذي وقّعت تفاهم مار مخايل سأخرج إلى العلن لأمزق هذا التفاهم وأرميه في سلة المهملات".
وكان
"لبنان 24" اشار امس
نقلا عن مقربين من عون عنه انزعاجه الشديد من اداء حزب الله تجاه " التيار".
ويقول عون ، وفق المقربين ، ان اي قرار في شأن مستقبل "تفاهم مار مخايل"سيتخذه بنفسه انطلاقا من تقييمه الدقيق والعادئ لمسار الامور".
ويضيف عون ، وفق المقربين" تفاهم مار مخايل انا عملتو ومش جبران، واي قرار انا باخدو".
وكتبت" البناء": اذ توقعت المصادر أن تسوء العلاقة بين التيار والحزب بعد جلسة الأسبوع المقبل، وعلم أن الاتصالات تحصل بين التيار والحزب منذ أسبوعين لترتيب لقاء بين الحاج وفيق صفا ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لكن لا تقدم ايجابي على هذا الصعيد حتى الساعة.
وقال القيادي في التيار النائب ألان عون لـ"النهار": "بصراحة نقول إن مستقبل هذا التفاهم لم يعد هيّناً، بالمستطاع معالجته بسلاسة ويسر أو وفق الطرق التقليدية السابقة".
أضاف: "إذا افترضنا أن المساعي والجهود الحالية نجحت في تمرير المرحلة والحدّ من تداعياتها، ولا سيما ما يتصل بأمر المشاركة في جلسات حكومة تصريف الأعمال التي معلوم أننا لا نقرّ بميثاقيّتها ودستوريّتها، وإذا ما وجدنا طريقة لمعالجة اختلافنا البيّن حيال الملفّ الرئاسي، فإننا لا يمكن إلا أن نقرّ بأن ثمة مخاوف وتقديرات غير مطمئنة مستقبلاً".
واستدرك عون قائلاً: "نحن أمام استحقاق مفصلي هو استحقاق الرئاسة، وما سيكون بعدها من ملفات وقضايا متراكمة وموروثة وأخرى مستجدّة وطارئة".
وردّاً على سؤال قال عون: "نحن لم نقطع خطوط التواصل والحوار مع الحزب، لكن مع ذلك نستشعر أن المسألة ليست هنا حصراً، إذ إن ثمّة تباينات تصل إلى حد النزاع حيال كثير من القضايا المستقبلية، وسنجد جميعاً أنفسنا أمامها إن انتُخب رئيس جديد، لأننا نقرّ ونعترف بأن ما ينتظر البلاد والعباد من استحقاقات هو من الحجم الكبير. وإن ظلّ الحزب ثابتاً عند طريقة تعاطيه ومقاربته التقليدية للأمور وبقي متحصّناً بحساباته وهواجسه، وإن استمررنا نحن في نهج التعاطي المختلف الذي بدأناه أخيراً، فإننا نخشى أن نصل إلى يوم لا نجد فيه قواسم مشتركة جامعة".
من كل هذه الخلفية، يستطرد عون: "انطلقنا بداية لنشير إلى صعوبة المسار المستقبلي للتفاهم المبرَم منذ نحو 16 عاماً، والذي لا ننكر أن له حسناته في محطات عدة. وعليه نطلق عالياً دعوتنا إلى إعادة قرءاة متأنّية للتفاهم على أسس وقناعات ورؤى مختلفة، ونطلق أيضاً دعوتنا لإعادة تطوير هذا التفاهم. ونحن عموماً لا نطلق تلك الدعوة إلا من باب الحرص على ديمومة هذا التفاهم، لا أن يصبح نسياً منسيّاً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبيرٌ يكشفُ سبب صعود الدولار.. متى سيتوقف "الإرتفاع"؟
Lebanon 24
خبيرٌ يكشفُ سبب صعود الدولار.. متى سيتوقف "الإرتفاع"؟
15:08 | 2023-01-13
13/01/2023 03:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بتسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع كبير بتسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-13
13/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير فرنسي يكشف الأمر الذي سرّع "تدمير لبنان".. ماذا قيلَ عن "الإنهيار"؟
Lebanon 24
تقرير فرنسي يكشف الأمر الذي سرّع "تدمير لبنان".. ماذا قيلَ عن "الإنهيار"؟
08:00 | 2023-01-13
13/01/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار صدر.. ويليام نون سيبقى موقوفاً وهذا ما جرى معه داخل مركز "أمن الدولة"
Lebanon 24
القرار صدر.. ويليام نون سيبقى موقوفاً وهذا ما جرى معه داخل مركز "أمن الدولة"
16:33 | 2023-01-13
13/01/2023 04:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شهرين من طلاقه... الفنان المعروف يتزوّج سرّاً من شبيهة زوجته السابقة! (صور)
Lebanon 24
بعد شهرين من طلاقه... الفنان المعروف يتزوّج سرّاً من شبيهة زوجته السابقة! (صور)
08:52 | 2023-01-13
13/01/2023 08:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2023-01-14
توقيفُ وليام نون مستمرّ.. غليانٌ في الشارع وحديثٌ عن "فخّ قضائي"
05:30 | 2023-01-14
الحظوظ والآفاق.. ماذا لو تبنّى "التيار" مرشحًا من صفوفه غير باسيل؟!
07:13 | 2023-01-14
مأساة على أوتوستراد الصياد... حادث سير يُنهي حياة شخص
07:06 | 2023-01-14
ملتقى التأثير المدني: العدالة وإستعادة السِّيادة أساس المواجهة
06:28 | 2023-01-14
أوّل تعليق للقاضي زاهر حمادة بعد توقيف وليام نون... هذا ما قاله
06:17 | 2023-01-14
بلديّة صيدا تخلي تقاطع إيليا من المتسولين
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
14/01/2023 14:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
14/01/2023 14:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
14/01/2023 14:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact