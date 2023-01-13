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لبنان

السفيرة الاميركية باقية

Lebanon 24
13-01-2023 | 22:48
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تتقصّد السفيرة الأميركية المنتهية ولايتها في بيروت دوروثي شيا الإشارة أمام زوارها إلى أن قرار تعيينها في منصب نائب المندوب الأميركي في الأمم المتحدة يحتاج الى بعض الوقت، وأن بعض الوقت أيضاً ستستغرقه إجراءات تولّي خلف لها لارتباط ذلك بانتخاب رئيس للجمهورية لتقديم أوراق الاعتماد له. لذلك، تشير شيا أمام أصدقاء السفارة والعاملين معها إلى أنها مستمرة في عملها في لبنان لوقت غير قصير، وبعدم تجميد أي ملفات أو متابعات في انتظار البديل الذي يتردد أنه سيكون سفيرة أيضاً، وأن جهات رسمية لبنانية تبلّغت اسمها في انتظار مصادقة الكونغرس الأميركي.( الاخبار)
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