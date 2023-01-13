14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل سينجح باسيل في إسقاط المرشح الرئاسي للمعارضة عبر الاستعانة بجنبلاط؟
Lebanon 24
13-01-2023
|
23:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت صونيا رزق في " الديار":لا أحد يعرف ماذا يدور في ذهن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ولا في ذهن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، فالأول لديه الكثير من الطرق السياسية التي تسمح له بـ «الشطحات» السياسية البعيدة، وفي معظم الاحيان « تنقش» معه، والثاني لا احد يستطيع اللحاق بدورانه السياسي، او تفهّم سرعته في تبديل رأيه بين ليلة وضحاها، حتى ولو كثرت تصريحاته ومواقفه الحالية، بأنه لن يسير في دروب رئاسية مغايرة للمعارضة، لكن رئيس «التيار» يعرف دائماً ان «يلعبها صح» وهذه المرة طرح احد مرشحيه الى الرئاسة ، اي رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر، الذي اصبح من أقرباء جنبلاط منذ فترة، فاختاره باسيل لانه على خلاف مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الخصم الدائم له، لذا يسعى لمواجهته بهذه الطريقة، ويحاول التواصل معه منطلقاً من العلاقة العائلية بين الضاهر وجنبلاط، فطرح اواخر الشهر الماضي فكرة اللقاء مع جنبلاط، فكان له ما يريد في منزل جوي بيار الضاهر صهر رئيس « الاشتراكي»، الذي كان حريصاً على وضع جعجع في أجواء اللقاء قبل حصوله، فأوفد حينئذ النائب وائل أبو فاعور الى معراب، كما وضع النائب المرشح الى الرئاسة ميشال معوض في صورة اللقاء قبل حصوله.
Advertisement
في غضون ذلك برزت معلومات ضمن كواليس وخبايا المعارضة، عن اتجاهها لاحقاً لاختيار مرشح آخر بدلاً عن النائب ميشال معوض، الذي لن تزيد اصوات مؤيديه عن تلك التي نالها في الجلسات الرئاسية السابقة، لا بل سيتضاءل عددها، وهو تلقى نصائح من البعض في الداخل والخارج، بضرورة الانسحاب من المعركة الرئاسية وترك الساحة لأسماء توافقية، لانه لن يصل الى بعبدا في ظل رفض الفريق الممانع له وخصوصاً حزب الله.
في هذا الإطار تشير مصادر الحزب الاشتراكي لـ «الديار» الى انّ جنبلاط ماض في الوقت الراهن بالمرشح ميشال معوض، وفي حال ارتأت المعارضة السير بمرشح اخر سوف يكون معها، ولفتت الى انّ جنبلاط لم يعط باسيل أي وعد في ما يخص الملف الرئاسي، من دون ان تجيب عن مدى دعم رئيس «الاشتراكي» للضاهر.
وعلى خط «التيار الوطني الحر»، تقول مصادره لـ «الديار»: «باسيل يبحث عن مرشح توافقي منعاً لتفاقم الفراغ الرئاسي، وهنالك أسماء مطروحة وسنرى مدى نسبة قبولها لدى معظم الافرقاء، انطلاقاً من انها بعيدة عن التحدّي وقادرة على نيل نسبة تصويت مقبولة، والايام المقبلة ستوضح لانها ستتبلور اكثر».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبيرٌ يكشفُ سبب صعود الدولار.. متى سيتوقف "الإرتفاع"؟
Lebanon 24
خبيرٌ يكشفُ سبب صعود الدولار.. متى سيتوقف "الإرتفاع"؟
15:08 | 2023-01-13
13/01/2023 03:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بتسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع كبير بتسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-13
13/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير فرنسي يكشف الأمر الذي سرّع "تدمير لبنان".. ماذا قيلَ عن "الإنهيار"؟
Lebanon 24
تقرير فرنسي يكشف الأمر الذي سرّع "تدمير لبنان".. ماذا قيلَ عن "الإنهيار"؟
08:00 | 2023-01-13
13/01/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار صدر.. ويليام نون سيبقى موقوفاً وهذا ما جرى معه داخل مركز "أمن الدولة"
Lebanon 24
القرار صدر.. ويليام نون سيبقى موقوفاً وهذا ما جرى معه داخل مركز "أمن الدولة"
16:33 | 2023-01-13
13/01/2023 04:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شهرين من طلاقه... الفنان المعروف يتزوّج سرّاً من شبيهة زوجته السابقة! (صور)
Lebanon 24
بعد شهرين من طلاقه... الفنان المعروف يتزوّج سرّاً من شبيهة زوجته السابقة! (صور)
08:52 | 2023-01-13
13/01/2023 08:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2023-01-14
توقيفُ وليام نون مستمرّ.. غليانٌ في الشارع وحديثٌ عن "فخّ قضائي"
05:30 | 2023-01-14
الحظوظ والآفاق.. ماذا لو تبنّى "التيار" مرشحًا من صفوفه غير باسيل؟!
07:13 | 2023-01-14
مأساة على أوتوستراد الصياد... حادث سير يُنهي حياة شخص
07:06 | 2023-01-14
ملتقى التأثير المدني: العدالة وإستعادة السِّيادة أساس المواجهة
06:28 | 2023-01-14
أوّل تعليق للقاضي زاهر حمادة بعد توقيف وليام نون... هذا ما قاله
06:17 | 2023-01-14
بلديّة صيدا تخلي تقاطع إيليا من المتسولين
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
14/01/2023 14:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
14/01/2023 14:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
14/01/2023 14:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact