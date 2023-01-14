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لبنان
صدّق او لا تصدّق: أرقام مالية مذهلة في كانون الثاني
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-01-2023
|
01:15
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أشارت مصادر مالية مطلعة على جبايات الدولة اللبنانية الى ان الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني 2023 سجل أعلى نسبة جباية منذ 17 تشرين 2019 حتى اليوم ، عازياً سبب إرتفاع الجباية الى اقبال المواطنين على دفع الرسوم على أساس سعر الصرف 1500 ليرة للدولار الواحد وخاصةً رسوم الميكانيك .
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وفي رأي مصدر معني "فان أغلبية الشعب اللبناني سارعت الى دفع كل رسوم الميكانيك المتوجبة على الاليات والسيارات خوفاً من عودة المعاينة الميكانيكية التي كانت تشكل مصدر ذل للمواطن اللبناني وتكلفة مادية للصيانة وإضاعة للوقت ، وحينها كان المواطن يتهرب من دفع رسوم الميكانيك ، اما اليوم ومع إلغاء المعاينة، فان الاغلبية بادرت الى دفع الرسوم مما ادى الى رفع نسبة الجبايات ".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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