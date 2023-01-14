توقيف وليام نون... اليكم آخر المعطيات والمستجدات

تتجه الانظار الى مديرية أمن الدولة في الرملة البيضاء حيث يتم توقيف الناشط وليام نون منذ ساعات بعد ظهر الامس، فبعد عملية التوقيف التي ترافقت مع مجموعة احتجاجات في الشارع لاسيما في بيروت وجبيل، يترقب المواطنون الخطوات المختلفة التي ستشهدها قضية توقيف نون.

Advertisement

ووفقا للمعلومات،انهت منذ قليل الشرطة القضائية تحقيقها مع وليام نون بانتظار اشارة من القاضي زاهر حمادة.

وكانت قد افادت قناة الـ "MTV" عن وصول قوّة من الشرطة القضائية إلى مديرية أمن الدولة في الرملة البيضاء، حيث بدأ التحقيق مع الناشط وليام نون.

كما ذكرت الـ "LBCI" ان " دورية من مفرزة بيروت في الشرطة القضائية وصلت الى مديرية امن الدولة في الرملة البيضاء لتنفيذ بلاغ البحث والتحري المسطر بحق وليام نون بعدما اخذت اشارة من المدعي العام في بيروت القاضي زاهر حمادة".