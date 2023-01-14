" أنت معي او معو"؟ هكذا طارت الفكرة

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سعى مسؤول غير مدني الأسبوع الفائت الى ترتيب عشاء على نطاق ضيق في منزله ، يجمعه الى شخصية عسكرية ووزير معني من أجل ترتيب الأوضاع وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، الا أن الجواب من أحدهم كان "أنت معي او معو".عندها فهم الداعي الى العشاء أن الفكرة ليست واردة حالياً .