مدير منذ 21 عاما: ما خلّوني

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يتولى كمال حايك مهام المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في ”مؤسسة كهرباء لبنان“منذ العام 2002، أي أنه أمضى 21 عاما في منصب واحد، من دون ان يترك لمعة او بصمة في ادارة القطاع او حل أزماته، او على الاقل اضاءة شمعة في ظلام كهربائي دامس.هو ايضا يشكو باستمرار بأنهم ما خلوه يشتغل وما في مصاري.يسرّب الى الاعلام"كمخبِر" ان رئيس الحكومة اتصل به في شأن حضور جلسة الكهرباء لكنه رفض لأن "لا صفة له..."فعلا نطق حايك بحقيقة واقعه المهني على مدى 21 عاما"ما خصّو بشي"