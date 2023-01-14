كميات كبيرة من المخدرات... هذا ما تم ضبطه في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكّن مكتب مكافحة المخدرات في طرابلس من توقيف كل من "ك.ق"، "م.م" و "ع.ا".

وفور توقيفهم ضبط بحوزتهم ١٧ كيلو ونصف من مادة حشيشة الكيف و١٥٠٠ حبة كبتاغون.

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