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لبنان

كميات كبيرة من المخدرات... هذا ما تم ضبطه في طرابلس

Lebanon 24
14-01-2023 | 01:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكّن مكتب مكافحة المخدرات في طرابلس من توقيف كل من "ك.ق"، "م.م" و "ع.ا".
 
وفور توقيفهم ضبط بحوزتهم ١٧ كيلو ونصف من مادة حشيشة الكيف و١٥٠٠ حبة كبتاغون.
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