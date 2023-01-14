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لبنان

هذا ما حصل لموظفي المستشفى

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-01-2023 | 02:15
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فوجئ موظفو احد المستشفيات الكبرى في لبنان بابلاغهم رسميا من الادارة باقتطاع نسبة 25 في المئة من رواتبهم الشهرية التي تدفع بالدولار.
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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